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«Праздник объединяет всех жителей»: глава РТ Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Республики

Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем Республики 30 августа
«Праздник объединяет всех жителей»: глава РТ Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Республики

Алиса Петрова

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Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех жителей региона в днем Республики. Он отметил, что этот праздник объединяет всех жителей Татарстана в любви к родным землям, а также является проявлением консолидации граждан.

Рустам Минниханов заявил, что Татарстан является лидером по макроэкономическим показателям, инвестиционной привлекательности и качеству жизни. Он отметил, что все это не было бы возможным без той поддержки, которую оказывает глава Российской Федерации Владимир Путин, Правительство РФ, а также - без трудолюбия самих граждан республики.

Раис Татарстана заявил, что на данный момент в региона продолжают создавать условия для развития образования, науки, социальной сферы, медицины, спорта, искусства и молодежной политики. Отдельное внимание, с его слов, уделяется воспитанию подрастающего поколения.

Рустам Минниханов напомнил, что в Казани будут проводить саммит БРИКС-2024 и «Игры будущего», что позволит продемонстрировать потенциал и гостеприимство республики.

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