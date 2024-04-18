Правительство России: в Татарстан приедут 100 граждан из Палестины

Правительство России приняло решение распределить граждан, которые эвакуировались из Палестины, по регионам. Всего 1 447 человек прибудут в 12 субъектов РФ, в частности в Татарстан.

По данным распоряжения, которое подписал премьер-министр Михаилом Мишустиным, в регион направят 100 человек. Кроме РТ в списке есть 5 субъектов Центрального федерального округа и 5 регионов Северо-Кавказского федерального округа.

В Поволжье 250 палестинцев отправят в Башкирию.

Менее 1 недели назад очередную группу жителей России привезли из сектора Газа в РФ. Ежемесячно до 5 числа регионам России нужно передавать МЧС информацию о готовности принять эвакуированных.

Ранее мы писали о том, что 17 апреля Татарстан вновь пострадал от беспилотников.