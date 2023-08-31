Позволит не допустить больных: в школах Казани возобновят утренние фильтры

В школах Татарстана с 1 сентября 2023 года возобновляют утренние фильтры

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в школах Татарстана с завтрашнего дня будут возобновлены утренние фильтры. У ребят будут определять температуру тела, чтобы не допустить учеников с симптомами ОРВИ и температурой в образовательные коллективы. Такая мера позволит сократить распространение сезонных ОРВИ.

Со слов специалиста, на данный момент заболеваемость ОРВИ и гриппом в РТ на 12% ниже эпидемического порога, а на прошлой неделе было выявлено 6 638 случаев ОРВИ и гриппа. Помимо этого, за тот же период выявили 51 случая COVID-19. Специалисты предупреждают, что в ближайшее время возможно увеличение количества заражение коронавирусом в связи с распространением сезонных ОРВИ. Напомним, что в поликлиники уже поступает вакцина.