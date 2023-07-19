«Позволит добиться комплексного эффекта»: Татарстан получит новые автобусы

В Татарстан поставят новые автобусы по программе специальных казначейских кредитов

Татарстан попал в число 32 российских регионов, которым одобрили заявку на обновление общественного транспорта при помощи специальных казначейских кредитов. Как в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, регионы получат по программе около 2,5 тысяч новых автобусов.

Он отметил, что эта работа позволит добиться комплексного эффекта: создаются комфортные условия жизни граждан, снижается трафик на дорогах и даются дополнительные заказы отечественным производителям автобусов.

С его слов, автобусы не только заменят устаревший транспорт на существующий маршрутах, но и выйдут на новые. С учетом заявок, которые были одобрены ранее, в 73 регионах будет обновлено 5 500 автобусов.