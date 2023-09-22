Позволяет обеспечить продуктами нуждающихся: в Татарстане 23 сентября объявлен днем гушра

23 сентября 2023 года в Татарстане объявлено днем гушра

ДУМ Татарстана было объявлено 23 сентября днем гушра, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

В Татарстане продолжается кампания по сбору гушр-садаки. Она позволяет обеспечить продуктами питания нуждающихся. Теперь 23 сентября все желающие смогут принести свои овощи и фрукты в мечети республики.

Продовольственный сбор будет передан малоимущим через благотворительный фонд «Закят». В рамках кампании помощь смогут получить тысяч нуждающихся семей в мусульманских учебных заведениях, социальных учреждениях и напрямую в семьи.

Кампания проводится во всех мухтасибата республики с 2017 года. За эти годы удалось собрать и передать нуждающимся больше четырех тонн овощей и фруктов.