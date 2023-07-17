Пожар тушили 50 человек: в Альметьевске разгорелся камыш на заливных лугах

В Альметьевске на заливных лугах Степного Зая разгорелся камыш

Накануне, 16 июля, сотрудники МЧС получили сообщение о горении камыша на заливных лугах реки Степной Зай, расположенной в микрорайоне Урсала города Альметьевск. Пожарно-спасательный гарнизон города реагировал по рангу пожара №1.

Спустя десять минут на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения. Они установили, что происходит открытое горение камыша. На тушение подали шесть стволов РСК-50, а также были привлечены водовозки от муниципалитета.

Ликвидировать открытое горение удалось в 16:35. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Причина пожара устанавливается специалистами на месте происшествия. Всего в тушении были задействованы 50 человек и 13 единиц спецтехники.