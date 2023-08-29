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Повысят уровень знаний: в Татарстане будут тестировать исламский банкинг

В Татарстане приступят к пилотному тестирование исламского банкинга
Повысят уровень знаний: в Татарстане будут тестировать исламский банкинг

Надежда Остроокл

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В Татарстане был утвержден план мероприятий по реализации эксперимента по исламскому банкингу, о чем заявил глава республиканского Минэкономики Мидхат Шагиахметов во время брифинга в Кабмине региона.

Согласно плану, в Татарстане планируют использовать потенциал халяль-индустрии. Сейчас в реестре комитета по стандарту халяль ДУМ Татарстана зарегистрировали больше 200 субъектов хоздеятельности с соответствующими сертификатами.

Помимо этого, по плану в Татарстане будут повышать уровень знаний как у жителей, так и у специалистов. Министр заявил, что на данный момент в регионе наблюдается нехватка квалифицированных кадров в сфере партнерского финансирования.

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