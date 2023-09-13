Поверьте, это Нижнекамск!: Муллин показал обновленных дороги в городе с высоты птичьего полета

Рамиль Муллин показал обновленные дороги в Нижнекамске с высоты птичьего полета

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин в своем телеграм-канале опубликовал фотографии обновленных дорог в городе, в частости и в района Вахитовского кольца. Он также выразил благодарность за помощь главе Татарстана.

Напомним, что в этом году в порядок будет приведено почти 25 км дорог. Работы проведут на общую сумму в 1,9 миллиарда рублей. Из них 480 миллионов будут выделены из федерального бюджета.

По республиканской программе ремонт дорог осуществляется на Мурадьяна - от проспекта Мира до Менделеева, на баки Урманче - от Химиков до проспекта Мир, а также капремонт проспекта Мира - от проспекта Вахитова до Строителей.