Пострадавший от атаки БПЛА в «Алабуге» студент остается в детской больнице

По информации inkazan, взрослые потерпевшие получали помощь в Елабужской больнице. 2 несовершеннолетних студентов тогда госпитализировали в казанскую Детскую республиканскую клиническую больницу. Их состояние в тот день оценили как средней тяжести.

Последнего совершеннолетнего пациента в Елабуге Татарстана выписали накануне. В Детской больнице все еще остается 1 студент — медики наблюдают положительную динамику в восстановлении.

Напомним, что БПЛА атаковали строения общежитий «Алабуга» 2 апреля 2024 года.

Думали, что сильный ветер: как студенты «Алабуги» в Татарстане спасались от атаки беспилотников.