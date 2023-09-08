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Постановление было подписано: в РТ установили размер соцвыплат на три года

В Татарстане установили размер соцвыплат на 2024-2026 годы
Постановление было подписано: в РТ установили размер соцвыплат на три года

Яна Лаушкина

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Правительством Татарстана был установлен размер социальных выплат на 2024-2026 годы. Соответствующее постановление было подписано главной регионального Кабмина Алексеем Песошиным.

Стало известно, что в следующем году ветераны труда и получившие госнаграды Татарстана граждане будут получать по 605 рублей, в 2025 году - 630 рублей, а в 2026 году - 656 рублей.

Работники тыла во времена Великой Отечественной войны, а также реабилитированные граждане в следующем году получат по 902 рубля, в 2025 году - 939 рублей, а в 2026 году - 977 рублей.

Жертвы политический репрессий получат в следующем году 757 рублей, в 2025 году - 788 рублей, а в 2026 году - 820 рублей.

Опубликованы также данные по выплатам пенсионерам на проезд. В 2024 году это будет 605 рублей в месяц, в 2025 - 630 рублей, а в 2026 - 656 рублей.

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