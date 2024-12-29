Чжан Ханьхуэй, посол Китая в России, поблагодарил Татарстан за высококлассную организацию саммита БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября.



Он отметил, что регион проявил исключительное гостеприимство и подготовил идеальные условия для продуктивной работы участников форума. Пресс-служба Полпредства Татарстана в России сообщает, что китайский дипломат выразил признательность за теплый прием и поддержку в организации столь важного международного события.



В честь саммита в Москве был устроен официальный прием, на котором присутствовал вице-премьер Татарстана Равиль Ахметшин. Проведение саммита в Казани стало историческим шагом в укреплении позиций Татарстана как одного из ключевых регионов для международных встреч и бизнес-сотрудничества.



Сам саммит БРИКС стал значимым этапом в дипломатической истории России, привлекая внимание мировых лидеров и международных организаций. На встречу прибыли высокопрофильные гости из более чем 35 стран, включая председателя КНР Си Цзиньпиня, который выразил благодарность за приглашение в Казань и отметил, что саммит стал важным шагом в углублении сотрудничества между странами БРИКС.



Кроме того, в рамках саммита был подписан ряд стратегически важных соглашений в области экономики, безопасности и технологий, что подчеркивает растущее значение региона в глобальной политике и экономике. Казань, как принимающая сторона, зарекомендовала себя как успешный организатор международных мероприятий, что открывает новые перспективы для привлечения инвестиций и развития туризма в Татарстане.



Организация саммита в Казани не только повысила статус региона на международной арене, но и привлекла внимание мировой общественности к культурным и историческим достопримечательностям Татарстана, что в свою очередь стимулирует развитие культурного и делового туризма.