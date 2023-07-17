«Порывы ветра до 18 м/с»: в Татарстан эта неделя принесет дожди, грозы и сильный ветер с похолоданием

Рабочая неделя в Татарстане 17 июля начнется с дождей и сильного ветра

Специалисты гидрометцентра Татарстана рассказали, что сегодня, 17 июля, на протяжении дня ожидаются умеренные дожди, а в отдельных районах могут возникнуть грозу и подняться сильный ветер со скоростью в 16-21 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 20-25 градусов, а ночью похолодает до 12-17 градусов.

Завтра, 18 июля, возможны кратковременные дожди, а в отдельных районах - грозы. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Днем разогреется до 20-25 градусов, а ночью похолодает до 13-18 градусов.

Прогнозируются дожди и в среду, 19 июля. Местами вновь возможны грозы. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 23-28 градусов.