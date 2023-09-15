Порог пробит впервые: в Татарстане в два раза сократилось число соискателей на одну вакансию

За год в Татарстане количество соискателей на одну вакансию сократилось в 2 раза

В июне 2023 года на одну вакансию пришлось 2,8 соискателя. В мае 2020 года и в январе 2021 показатель был заметно выше и составлял 5,1 и 5,1 соискателя соответственно, сообщила Альбина Султанова, директор казанского филиала hh.ru на круглом столе в Торгово-промышленной палате РТ. С ее слов, с мая 2021 года такой серьезный порог, что на одну вакансию приходится меньше трех резюме, был пробит впервые.

Наиболее высокая конкуренция на данный момент в сфере искусства, массмедиа и развлечений - 13,9 резюме на одну вакансию. В топ-5 сфер также вошли менеджмент; стратегия. инвестиция, консалтинг; маркетинг; реклама и пиар; административный персонал. Среди наименее конкурентных отраслей автомобильный бизнес, розничная торговля, рабочий персонал и медицина.