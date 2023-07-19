Популярнее стала вторичка: в Татарстане снизился спрос на первичном рынке недвижимости

В Татарстане на 19% упал спрос на первичном рынке недвижимости

В Татарстане на 19% снизился спрос на первичном рынке недвижимости, сообщил заместитель руководителя Управления Росреестра по республике Ильнур Хисматуллин на брифинге в Кабмине. Он отметил, что за первые полгода 2023 года в РТ зарегистрировали 8,8 тысячи договоров долевого участия, а в мае и июне спрос вырос в 2,5 раза.

Помимо этого, вырос и спрос на вторичную недвижимость - на 8,2%. Всего зарегистрировали больше ста тысяч сделок, из которых больше 42 тысяч - жилые помещение, 4,5 тысячи - нежилые, а 48 тысяч - земельные участки.