Попал в Книгу рекордов: одна из аллей Татарстана будет названа в честь Владимира Жириновского

Одну из аллей в СНТ Татарстана «Светлый Яр» назвали в честь Владимира Жириновского

В садовом некоммерческом товариществе «Светлый Яр» в Высокогорном районе Татарстана появится аллея, которую назовут в честь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Постановление, соответствующее данному решению, было опубликовано на портале правовой информации Республики Татарстан. Другая аллея будет называться Виноградной.

Напомним, что политический деятель Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной борьбы с болезнью. Ранее, в 2018 году, он попал в Книгу рекордов России, так как стал единственным человеком в стране, который шесть раз принимал участие в выборах президента. Жириновский был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.