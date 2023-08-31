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Получают семьи больше 259 тысяч ребят: жителям Татарстана напомнили о детских выплатах

Накануне Дня знаний 31 августа Соцфонд напомнил жителям Татарстана о детских выплатах
Получают семьи больше 259 тысяч ребят: жителям Татарстана напомнили о детских выплатах

Яна Лаушкина

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Представители Соцфонда по Татарстану напомнили жителям республики о выплатах на детей. Всего такие меры поддержки охватили семьи больше 259 тысяч ребят.

В пресс-службе фонда сообщили, что единое пособие получают около 192 тысяч детей в республики. Нуждающимся семьям оно заменило ряд действовавших ранее мер соцподдержки. Для его оформления дети и родители должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны. При назначении выплаты специалисты проводят комплексную оценку доходов и имущества семьи, учитывают занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

Ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка в республике получают родители больше десяти тысяч детей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет получают родители больше 52 тысяч детей в республике.

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