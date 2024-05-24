Полиция задержала 3 мигрантов, напавших на депутата Госдумы Прокофьева

В Татарстане были арестованы 3 иностранца, которые напали на депутата Госдумы Артема Прокофьева.

Потерпевший рассказал, что все случилось после того, как он сделал замечание водителю авто за грубое нарушение правил дорожного движения. После этого водитель и 2 его пассажиров решились на грубость.

Все случилось около отделения по вопросам миграции на ул. Чехова. Когда депутат предложил водителю убрать машину которая стояла на перекрестке и мешала движению, пассажиры и водитель пришли в ярость.

Сотрудники полиции доставили агрессоров в отделение, на них составлены протоколы о мелком хулиганстве. Суд привлек 3 человек к административной ответственности и арестовал на 3 суток.

Помимо этого, один из фигурантов нарушил миграционное законодательство, за это он получил административный штраф в размере 2000 рублей с последующим выдворением из РФ.