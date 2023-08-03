Показатели выросли на 16,4%: Татарстан оказался лидером по зарплатам в ПФО

Татарстан стал лидером по зарплатам в ПФО по результатам первого полугодия 2023 года

С января по июнь 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Татарстана, если сравнивать с тем же периодов прошлого года, увеличилась на 16,4%. Она составила 57 490 рублей. Согласно данным, опубликованным Росстатом, эта зарплата является самой высокой среди регионов ПФО.

На втором месте по среднемесячной зарплате в ПФО оказался Пермский край по итогам периода с января по июнь. Здесь она составила 55 612 рублей. На третьем месте - Башкортостан с 52 658 рублями, а на четвертом Самарская (51 898 рубля) и Нижегородская (50 804 рубля) области.

Есжи же говорить в целом и Приволжском федеральном округе, то зарплата в нем в период с января по июнь 2023 года составила 50 892 рубля. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это на 16,2% выше.