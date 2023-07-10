Новости Татарстана
· Полина Модестова

Похолодает до 9 градусов: в Татарстан на смену жаре придут низкие температуры

В Татарстан на смену аномальной жаре 12 июля придет похолодание
Похолодает до 9 градусов: в Татарстан на смену жаре придут низкие температуры

Динара Сеферова

Подписаться в Telegram

В Татарстане в последние несколько дней сохраняется особо жаркая погода - температура воздуха в регионе поднималась до 35-28 градусов. Средние температуры были выше нормы на 6-7 градусов.

Завтра, 11 июля, в Татарстане похолодает до более комфортных 25-30 градусов, но в восточных районах республики сохранится высокая отметка в +37. Ночью синоптики прогнозирует 19-24 градусов.

В среду, 12 июля, ночью похолодает уже до 11-16 градусов, в днем столбики термометр поднимутся лишь до 18-23. В этот день также ожидаются грозы с градом.

В четверг, 13 июля, сохранится неустойчивая погода. Возможны кратковременные дожди. Ночью похолодает до 9-14 градусов, а днем будет 19-24. Те же условия сохранятся до конца недели.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

9 часов назад

"У ребенка пошла ужасная сыпь": жители Казани жалуются на страшные последствия купания в Изумрудном озере

Гид по скидкам Казани

день назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

сетка от тараканов на вентиляцию купить псков как её установить

Новости Казани

6 часов назад

Парень упал на нее с тарзанки: в Казани на озере утонула девочка-подросток

Важное в РТ

3 дня назад

От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»

демонтаж напольного покрытия цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

Нырнул и не всплыл: В Татарстане водолазы нашли тело утонувшего молодого человека

Новости Казани

4 часа назад

Стали чаще устанавливать самовольно: в Казани чаще нарушают правила установки шлагбаума

Новости Казани

4 часа назад

Скончался до приезда скорой: в Казани на пункте металлоприема придавило рабочего

Новости Татарстана

4 часа назад

Сломана челюсть и ребра: в Набережных Челнах в лифте обнаружили тело убитой женщины

Новости Татарстана

42 минуты назад

Похолодает до 9 градусов: в Татарстан на смену жаре придут низкие температуры
Лонгриды
час назад

Полоса препятствий на скорость и звездные гости: как прошел юбилейный десятый фестиваль по пахоте в Казани

Полоса препятствий на скорость и звездные гости: как прошел юбилейный десятый фестиваль по пахоте в Казани

Новости Казани

12 минут назад

Движение ограничат на несколько месяцев: в Казани до 30 октября нельзя будет проехать по Ершова

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?

Важное в РТ

час назад

Россияне притормозили с онлайн-знакомствами, но Tinder использовали до последнего – big data Tele2

Важное в РТ

4 часа назад

МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети
Выросла на 20%: стало известно, как изменилась медианная зарплата в Казани
Новости Казани
5 часов назад

Выросла на 20%: стало известно, как изменилась медианная зарплата в Казани

Новости Казани

5 часов назад

Не каждый город мира имеет такие кейсы: Метшин отметил наследие проводимой в Казани Универсиады

Новости Татарстана

6 часов назад

Призвали усилить контроль: в Челнах люди возмущены ездой тяжелой техники по дорогам в жару

Важное в РТ

6 часов назад

билайн улучшил 4G-покрытие на всей территории ОЭЗ «Алабуга»
Как получить здоровые зубы и красивую улыбку без вреда для здоровья?
Интересное в Казани
4 дня назад

Как получить здоровые зубы и красивую улыбку без вреда для здоровья?