Похолодает до 9 градусов: в Татарстан на смену жаре придут низкие температуры

В Татарстан на смену аномальной жаре 12 июля придет похолодание

В Татарстане в последние несколько дней сохраняется особо жаркая погода - температура воздуха в регионе поднималась до 35-28 градусов. Средние температуры были выше нормы на 6-7 градусов.

Завтра, 11 июля, в Татарстане похолодает до более комфортных 25-30 градусов, но в восточных районах республики сохранится высокая отметка в +37. Ночью синоптики прогнозирует 19-24 градусов.

В среду, 12 июля, ночью похолодает уже до 11-16 градусов, в днем столбики термометр поднимутся лишь до 18-23. В этот день также ожидаются грозы с градом.

В четверг, 13 июля, сохранится неустойчивая погода. Возможны кратковременные дожди. Ночью похолодает до 9-14 градусов, а днем будет 19-24. Те же условия сохранятся до конца недели.