Погиб на месте: житель РТ устроил страшное ДТП

Сегодня, 26 мая, около 6:10 утра, на улице Волжская в Зеленодольске произошла автокатастрофа, унесшая жизнь молодого человека.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Лада Ларгус, двигаясь из Волжска в сторону Зеленодольска, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и врезался в дерево. Предположительно, водитель не учел сложные дорожные и метеорологические условия, а также двигался с небезопасной скоростью.

В результате полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.