Подозрительный предмет на Фикрята Табеева 9 апреля вызвал тревогу у казанцев

Подозрительный предмет на улице Фикрята Табеева вызвал тревогу у казанцев
Вечером, 9 апреля 2024 года, в Казани на ул. Фикрята Табеева был найден подозрительный предмет, из-за которой работали все спецслужбы.
Странный предмет местные жители заметили во дворе дома. Сотрудники полиции оперативно оцепили территорию. Вот только, после просмотра записей с камер видеонаблюдения, оказалось, что предметом был простой металлическим цилиндр, который выкинул мальчик, игравшим с ним раньше.
Проверка со служебной собакой подтвердила, что уже известный предмет не представляет угрозы для местных жителей. Оцепление сняли, и люди вернулись в свои квартиры, пишет Татарстан 24.
Ранее мы писали о том, что машинист в Казани высадил пассажиров из поезда метро, заявив, что не поедет.
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