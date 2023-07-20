«Подошли к концу ремонтные работы»: на участке трассы М7 больше не действуют ограничения скорости

В Татарстане на участке трассы М7 перестали действовать ограничения скорости

В пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сообщили, что на участке км 1026 - км 1038 трассы М-7 «Волга» в Елабужском районе Республики Татарстан подошли к концу ремонтные работы, из-за чего были и демонтированы знаки ограничения скорости в 50 км/ч.

При этом отмечается, что ограничения по скорости и сужение проезжей части остаются на трех участках ремонта: с 786 по 794 км, с 812 по 824 км и на км 15 – км 28, подъезд к Ижевску и Перми трассы М-7 в Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском и Менделеевском районах республики.

Помимо этого, будет ограничена и скорость движение на участке, где проводится реконструкция трассы М-7 с 754 по 772 км, а также с 1061 по 1167 км в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах.