Новости Татарстана
· Полина Модестова

Подорожало всё: в Татарстане за последнюю неделю подорожали безнин и дизельное топливо

Бензин всех марок в Татарстане за неделю с 3 по 10 июля подскочил в цене
Подорожало всё: в Татарстане за последнюю неделю подорожали безнин и дизельное топливо

pixabay

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В Татарстане за неделю с 3 по 10 июля поднялись цена на все марки бензина. Изменилось в цене и дизельное топливо. Такая статистика была предоставлена Татарстанстатом.

Согласно официальным данным статистического ведомства, АИ-92 подорожал на 25 копеек - с 47,1 до 47,35 рублей за один литр. Цена за литр АИ-95 поднялась на 36 копеек - до 51,37 рублей. А вот АИ-98 подорожал на 4 копейки - до 62,68 рублей.

Дизельное топливо тоже поменялось в цене - за это время оно подорожало на пять копеек - с 55,09 до 55,14 рублей за один литр.

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