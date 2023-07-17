«Подобрана с учетом климата и интенсивности движения»: в Татарстане обновили 23 км дорог

В Татарстане в 2023 году обновили 23 км федеральных дорог

В Татарстане было обновлено 23 км федеральных дорог. На данный момент работы по устройству защитных слоев уже подошли к концу на участке 1026 - 1038 км трассы М7 в Елабужском районе, а также на отрезке 190 - 202 км автомобильной дороги Р239 Казань - Оренбург в Нижнекамском и Альметьевском районах, сообщает «Волго-Вятскуправтодор».

В ведомстве отметили, что специалистами уже было уложен покрытие из асфальтобетонной смеси. Она была подобрана с учетом особенностей климата и интенсивности движение. Такой подход позволяет решить проблему преждевременного истирания полотна, а также образования трещин и колейности.

На всех участках были выполнены и сопутствующие работы, среди которых досыпка обочин и нанесение разметки. Всего в 2023 году в Татарстане хотят обновить 40,5 км федеральных дорог.