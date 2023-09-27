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Поддерживать чистоту, сажать деревья, готовить к мероприятиям: школьников Татарстана привлекут к труду

В Минобрнауки Татарстана рассказали о привлечении школьников к труду
Поддерживать чистоту, сажать деревья, готовить к мероприятиям: школьников Татарстана привлекут к труду

Екатерина Елисеева

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Замглавы Минобрнауки Татарстана Рамис Музипов рассказал в ходе прямого эфира ЦУР РТ, что, согласно нововведения, которые затрагивают трудовое воспитание школьников, к основным обязанностям татарстанских учеников добавятся уборка класса, школы и ее территории.

Отмечается, что ребят можно будет привлекать к высадке деревьев, поливу цветов на пришкольном участке, оформлению школьной площадки или класса к мероприятию. Помимо того, школьников обяжут и поддерживать чистоту в своих класса и школе в целом.

Как отмечается замминистра, трудовое воспитание ребят будут организовывать в соответствии с возрастом и возможностями учащихся.

Он также напомнил, что общественно полезный труд в разных его формах имел место и в советской системе воспитания и в 90-е годы. Спикер отметил, что, убрав общественно полезный труд из образовательного процесса, специалисты позже признали, что исключение «формирует деструктивное представление о должном поведении, о культурном поведении и воспитании».

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