Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Под Казанью открыли завод по производству материнских плат

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В Казани начал работу новый завод, специализирующийся на производстве материнских плат. Инициативу запустила группа компаний ICL, и выбранное ими местоположение - площадка Особой Экономической Зоны «Иннополис».
Как отмечается, в развитие производства было вложено 2 миллиарда рублей. Завод будет выпускать разнослойные материнские платы для стационарных ПК, мобильных устройств и серверных систем. Финансовую поддержку проекту оказал Фонд развития промышленности.


Открытие нового производства содействует увеличению производственной доли комплектующих для системных блоков, моноблоков, ноутбуков, планшетов и других IT-устройств.


Глава республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что проект поможет стране достичь независимости в области информационных технологий. В настоящий момент завод выпускает 300 тысяч плат, но в будущем планируется увеличить объем производства до 1 миллиона изделий.

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