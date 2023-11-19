Под Казанью открыли завод по производству материнских плат

В Казани начал работу новый завод, специализирующийся на производстве материнских плат. Инициативу запустила группа компаний ICL, и выбранное ими местоположение - площадка Особой Экономической Зоны «Иннополис».

Как отмечается, в развитие производства было вложено 2 миллиарда рублей. Завод будет выпускать разнослойные материнские платы для стационарных ПК, мобильных устройств и серверных систем. Финансовую поддержку проекту оказал Фонд развития промышленности.



Открытие нового производства содействует увеличению производственной доли комплектующих для системных блоков, моноблоков, ноутбуков, планшетов и других IT-устройств.



Глава республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что проект поможет стране достичь независимости в области информационных технологий. В настоящий момент завод выпускает 300 тысяч плат, но в будущем планируется увеличить объем производства до 1 миллиона изделий.