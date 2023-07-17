Под голову подставили табурет: в Альметьевске мужчина застрял в скамье

В Альметьевске спасатели помогли застрявшему головой в поручне скамейки мужчине

Спасатели ПСП Альметьевска вечером 16 июля получили информацию о том, что пожилой мужчина застрял головой в поручне скамейки. Самостоятельно достать ее у пострадавшего не получалось. Происшествие имело место на улице 8 марта, 29. Так как у пожилого мужчины голова попросту повисла над скамейкой, сердобольные жители подставили под нее табуретку.

Спасатели, прибыв на место происшествия, в присутствии медиков скорой помощи, используя ручные комбинированные ножницы, достали голову мужчины из скамьи и передали пострадавшего медикам.