Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Почти 1000 дворов было благоустроено в Казани

Почти 1000 дворов было благоустроено в Казани

ukp.kzn.ru

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В Казани за 2023 год было реконструировано 958 дворов. Благоустройство коснулось более 250 тысяч жителей столицы. Все благодаря программе «Наш двор». Сообщила руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Наиля Зиннатуллина отметила несколько замечаний связанные с качеством древесины, использованной для изготовления объектов, и несоответствием техническому заданию. В результате пострадали качество, внешний вид и эксплуатационные параметры оборудования. Все замечания уже были устранены.

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