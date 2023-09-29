Появится около ста рабочих мест: в Нижнекамске приступили к строительству «Вкусно — и точка»

В Нижнекамске началось строительство второго кафе «Вкусно — и точка» на проспекте Мира

В Нижнекамске на проспекте Мира приступили к строительству второго фаст-фуда «Вкусно - и точка». Решение о появлении еще одной точки общепита было принято после обсуждения этой идеи с местными жителями города. В результате здесь не только откроют фастфуд, но и благоустроят близлежащую территорию, площадь которой 2,4 тысячи квадратных метров, сообщают в администрации Нижнекамска.

В пресс-службе уточняют, что строительство и благоустройство будет завершено уже весной 2024 года. При появлении на проспекте Мира точки общепита в Нижнекамске появится около ста новых рабочих мест.