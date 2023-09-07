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По закону это не допускается: бизнесмен из Челнов хотел организовать хостел в подвале дома

Бизнесмен из Челнов получил предупреждение за организацию хостела в подвале дома №56/24А2
По закону это не допускается: бизнесмен из Челнов хотел организовать хостел в подвале дома

Екатерина Ряполова

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Предприниматель из Набережных Челнов, который планировал организовать хостел в подвале жилого дома, получил предупреждение от прокуратуры, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Стало известно, что бизнесмен хотел оборудовать хостел в многоквартирном доме №56/24А2. Помещение является нежилым, оно было спроектировано при застройке дома и принадлежит предпринимателю.

В надзорном ведомстве пояснили, что, по закону, оказание гостиничных услуг в таких помещениях не допускается. В связи с этим предпринимателю было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

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