Пленум ДУМ РТ утвердил кандидатов на выборы муфтия и главного казыя

На заседании пленума Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) приняли ключевые решения, определяющие дальнейшую работу организации. В обсуждениях участвовали муфтий Камиль хазрат, его заместители, казыи и имам-мухтасибы из разных уголков республики.

Одним из главных вопросов стало назначение даты IX съезда ДУМ РТ — он пройдет 19 марта 2025 года. Участники утвердили повестку дня мероприятия и распределили квоты делегатов.

Важным итогом пленума стало голосование, по результатам которого Камиль хазрат был выдвинут кандидатом на пост муфтия Татарстана. На должность главного казыя официальным претендентом стал Джалиль хазрат.

Также в ходе заседания было решено объявить 2025 год в ДУМ Годом героев, что на татарском звучит как «Каһарманнар елы».