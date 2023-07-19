Платные парковки и частые автобусы: глава Нижнекамска озвучил варианты решения проблем с нехваткой парковок

Мэр Нижнекамска озвучил варианты решения проблемы с нехваткой парковочных мест

Глава Нижнекамска озвучил варианты решения проблемы с нехваткой парковочных мест. Как считает Рамиль Муллин, чтобы ситуация поменялась, необходимо улучшить работу общественного транспорта.

Градоначальник отметил, что для комфорта местных жителей интервал между общественным транспортом должен составлять не больше 10-15 минут. Для этого были приобретены дополнительные автобусы. Помимо этого, решаются и вопросы по улучшению трамваев.

Рамиль Муллин считает, что проблему с парковками возможно решить при помощи платных муниципальных парковочных мест.