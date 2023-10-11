Планируют охватит больше двух миллионов: в Татарстане на диспансеризации у двух тысяч человек выявили злокачественные опухоли

У жителей Татарстана при диспансеризации нашли болезни сердца и онкологию

Начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Министерства здравоохранения РТ Елена Хафизова сообщила, на пресс-конференции, что жители республики сейчас активно проходят диспансеризацию и профосмотры. В планах за этот год охватить диспансеризацией детей и взрослых и профосмотрами 2,3 миллиона жителей республики, что составит 60,1% всего населения.

Сообщается, что благодаря скринингу впервые было выявлено больше 15 тысяч болезней системы кровообращения. Чаще всего они связаны с высоким артериальным давлением. Помимо того, благодаря проведенным исследования было обнаружено 1 923 злокачественных новообразования, большинство из которых на начальных стадиях. У каждого восьмого-десятого татарстанца, проходившего осмотр, выявили фактор риска развития того или иного заболевания.