Планируется индексация: в Татарстане повысят выплаты пенсионерам и сиротам

В Татарстане с 2024 по 2026 год повысят выплаты пенсионерам и сиротам

С 2024 по 2026 год в Татарстане будет проведена индексация ежемесячных выплат, которые устанавливаются республиканским законом о социальной поддержке населения, сообщается на официальном сайте правительства республики.

Согласно опубликованному документу, с января каждого года размеры выплат будут увеличиваться на 1,04%. Индексация распространится на ветеранов труда, тыловиков, лиц, которые были награждены государственными наградами региона, реабилитированных, пострадавших от репрессий и сирот.

Помимо этого, произведут и индексацию субсидия на проезд и покупку лекарств для детей, возраст которых до шести лет, в семьях, где от трех детей.