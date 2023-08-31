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Планируется индексация: в Татарстане повысят выплаты пенсионерам и сиротам

В Татарстане с 2024 по 2026 год повысят выплаты пенсионерам и сиротам
Планируется индексация: в Татарстане повысят выплаты пенсионерам и сиротам

Яна Лаушкина

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С 2024 по 2026 год в Татарстане будет проведена индексация ежемесячных выплат, которые устанавливаются республиканским законом о социальной поддержке населения, сообщается на официальном сайте правительства республики.

Согласно опубликованному документу, с января каждого года размеры выплат будут увеличиваться на 1,04%. Индексация распространится на ветеранов труда, тыловиков, лиц, которые были награждены государственными наградами региона, реабилитированных, пострадавших от репрессий и сирот.

Помимо этого, произведут и индексацию субсидия на проезд и покупку лекарств для детей, возраст которых до шести лет, в семьях, где от трех детей.

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