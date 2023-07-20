«Планировал совершить теракты»: в Казани задержали участника запрещенной организации

В Татарстане участника запрещенной организации подозревают в подготовке взрывов

Представители управления ФСБ по РТ сообщили о поимке в Казани участника запрещенной в РФ террористической организации «Легион "Свобода России"»*. Известно, что задержанный планировал совершить теракты на военных объектах Татарстана, сообщает ТАСС.

В УФСБ Росси по Республике Татарстан официально подтвердили факт задержания участника запрещенной террористической организации, который хотел поджечь военную технику в РТ.

* Запрещенная в России террористическая организация