Экономика

Экспорт грузинской водки в Россию в первом полугодии достиг рекордных 50,3 тонны

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Грузия установила рекорд по экспорту водки в Ро...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В первом полугодии 2023 года Грузия отправила в Россию рекордный объем водки: 50,3 тонны. Этот показатель почти вдвое превышает объем поставок за аналогичный период 2025 года, подсчитали в Национальной службе статистики, данные которой проанализировал ТАСС.

Стоимость экспортированной продукции достигла 695,3 тысячи долларов. По объемам закупок Россия заняла третью строчку среди импортеров грузинской водки, пропустив вперед Азербайджан (82,4 тонны) и Киргизию (66,9 тонны).

Одновременно выросли встречные поставки: в первом полугодии Грузия импортировала из России 997,3 тонны водки на сумму 3,4 миллиона долларов. Это самый большой показатель с 2011 года.

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