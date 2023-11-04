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· Алина Алмакаева

Певец Иракли за возвращение тренера Курбана Бердыева в «Рубин»

Певец Иракли за возвращение тренера Курбана Бердыева в «Рубин»

foto-onlain.ru

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Певец Иракли (Ираклий Пирцхалава) призвал вернуть Курбана Бердыева на пост главного тренера «Рубина». В честь 15-летия первого чемпионства команды казанский клуб опубликовал видеозапись, на которой Иракли оставил комментарий.

«Не было лучше тренера, чем он, для Казани! Очевидно же», — написал Иракли.

В текущем сезоне главным тренером клуба является Рашид Рахимов. Команда имеет 16 очков и находится на 9 месте турнирной таблицы.
Стоит отметил, что Курбан Бердыев работал в команде с 2001 по 2013 годы и с 2017 по 2019 годы. За время его первого тренерского стажа в "Рубине" команда дважды становилась чемпионом России, дважды завоевывала Суперкубок России и однажды национальный кубок. После возвращения Бердыева в "Рубин" команда заняла 10 и 11 места в сезоне, не достигнув успехов в трофеях.

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