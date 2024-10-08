Петр Положевец: сегодня в России уже 177 Центров развития личностного потенциала в 33 регионах

Об этом рассказал исполнительный директор благотворительного фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец на III Всероссийском слете Центров развития личностного потенциала в Нижнем Новгороде.

Организаторами слета выступили Московский городской педагогический университет при поддержке Волго-Вятского Банка Сбербанка, благотворительного фонда «Вклад в будущее», Нижегородского института развития образования и АНОО «Школа 800».

Участниками пленарной сессии стали председатель Волго-Вятского банка Сбербанка, Александр Анащенко, руководитель центра повышения квалификации учителей и инклюзивного образования ИППКК КНУ им. Ж. Баласагына, Рано Кутанова, главный научный сотрудник ЦНПО, Алмагуль Мухамедханова, директор АНОО «Школа 800», Марк Сартан, руководитель программы «Развивающая среда» Благотворительного фонда «Вклад в будущее», Дмитрий Сизарев.

В своем вступительном слове Петр Положевец отметил впечатляющий рост числа Центров РЛП, а также активное распространение и развитие практик и методик программы «Развивающая среда» фонда «Вклад в будущее». Он подчеркнул, что методики фонда, направленные на развитие личностного потенциала, входят в топ-лист рекомендаций таких международных организаций, как ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Это свидетельствует о том, что российские инициативы в области развития личностного потенциала находят поддержку и признание на международном уровне.

Петр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка:

«Мы открыли III Всероссийский слет Центров развития личностного потенциала. За 9 месяцев, которые прошли со II слета в Калуге, у нас прибавилось 55 Центров РЛП. Сегодня их уже 177 в 33 регионах России, и представители всех Центров присутствуют на нашем слете. Мы продолжаем активно развиваться в международном направлении, и поэтому сегодня здесь с нами коллеги из Кыргызстана и Казахстана. Они будут участвовать во всех наших сессиях и расскажут, как мы вместе реализуем ту программу, которую запускали в Российской Федерации 8 лет назад».

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Образовательные проекты интересуют Сбер не потому, что школьники и студенты наши потенциальные клиенты, а потому, что они – будущее страны. Крайне важно, чтобы каждый ребенок имел максимум для своего развития, для развития своего потенциала и в последующем реализации себя как личности и полноценного гражданина нашего общества. Для этого педагоги в центрах РЛП учат детей владеть способами решения нестандартных задач, принимать самостоятельные решения, мыслить творчески, критически и иметь системное гибкое воображение».

В фокусе внимания участников слета стало создание педагогических межрегиональных сообществ и поддержка их образовательных инициатив в течение текущего учебного года. Участники смогли обменяться мнениями и своими достижениями в результате внедрения концепции развития личностного потенциала в образовательных организациях в самых разных регионах России. Еще одна особенность работы в ходе слета – передача инициативы региональным участникам, которые получат возможность запустить новые совместные проекты, позволяющие внедрять методики развития личностного потенциала.