Песков не располагает данными об участии талибов в форуме в Казани с 14 по 19 мая

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что не обладает сведениями об участии делегации «Талибана» (организация запрещена в РФ) в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» в мае 2024 года.

Не так давно Замир Кабулов, специальный представитель президента России по Афганистану, руководитель 2-го департамента Азии МИД сообщил, что делегацию талибов пригласили на форум. Все состоится с 14–19 мая в Казани.

Песков заявил, что Афганистан - это де-факто страна, которая располагается рядом, и "так или иначе мы общаемся с ними". Представитель Кремля добавил, что все равно нужно решать насущные вопросы, пишет Газета.ру.