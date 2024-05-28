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Первый замглавы минюста РТ Айнур Галимов уволился

В настоящее время Айнуру 38 лет

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

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Минюстиции РТ покинул первый замглавы ведомства Айнур Галимов.

По предварительным данным, мужчина ушел с должности на прошлой неделе. Он якобы устроился в структуру «Газпрома».

Сейчас у министра юстиции Рустема Загидуллина 2 зама — Надежда Рагозина и Мухаррям Ибятов. Пока не ясно, кто именно сядет на место Галимова.

В настоящее время Айнуру 38 лет, чиновник - уроженец Новошешминска Татарстана. Должность первого заместителя главы он занимал с осени 2017 года.

Кроме того, Галимов является сыном бывшего заместителя прокурора региона Газинура Галимова. В 2017 году второй ушел с поста и оказался в Национальном банке Татарстана, пишет «БИЗНЕС Online»

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