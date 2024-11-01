Первый снег выпал в Челнах и Нижнекамске 31 октября

Первый снег в Челнах и Нижнекамске Республики Татарстан был зафиксирован вечером 31 октября 2024 года. Местные жители стали выкладывать в социальных сетях видеоролики.

По информации синоптиков, в регионе уже сегодня, 1 ноября прогнозируются неблагоприятные условия погоды. Эксперты в дневное время ожидают дождь и снег, а также ветер до 18 метров в секунду.

Утром на некоторых участках проезжей части возможен гололед. Днем столбики термометра покажут не более +3 градусов.

Ранее мы писали о том, что председателю Следственного управления Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке сообщения о нарушении прав жителей Новой Сосновки Татарстана.

Люди боятся, что из-за возведения дороги, которая по словам жителей, незаконно может появиться в населенном пункте, их дома окажутся под землей.