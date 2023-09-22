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Перекроют дороги: в Нижнекамске в День города ограничат движение транспорта

В Нижнекамске в День города 23 сентября ограничат движение по двум улицам
Перекроют дороги: в Нижнекамске в День города ограничат движение транспорта

Илона Боянова

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В Нижнекамске уже завтра, 23 сентября, будут отмечать День города. В связи с празднованием на нескольких центральных дорогах временно ограничат движение транспортных средств, сообщает пресс-служба Нижнекамского района Татарстана.

Известно, что на улице Вокзальной участок дороги перекроют с 8 до 10 часов утра. На проспекте Шинников же - с 11 утраи до 23 часов ночи.

Власти города обратились к автомобилистам с просьбой заранее спланировать свои маршруты на этот день и отнестись с пониманием к введению на время праздника необходимых ограничений.

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