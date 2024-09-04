Парень с переломом бедра на костылях поднимался на 2 этаж в поликлинике Челнов

Жительница Челнов сообщила в социальных сетях о том, что ее 16-летний брат в детской поликлиники №5 со сломанным бедром на костылях сам поднялся на 2 этаж до хирурга, потому что на лестнице не было пандусов.

Женщина сообщила KazanFirst, она с отцом не смогла затащить родственника на 2 этаж. По этой причине ему пришлось самостоятельно передвигаться по лестнице.

В городском здравоохранении рассказали, что обычно администрация медучреждения идет навстречу к своим пациентам. Для помощи на 1 этаж больницы спускается медик и человеку помогают дойти до места. Специалисты отметили, что около входа поликлинику есть пандус.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане через суд женщину заставили извиниться перед 2 медиками. Об этом рассказали в ГУФССП по Татарстану.

Администрация медицинского учреждения обратилась в суд.