Пьяный 19-летний татарстанец протащил полицейского на капоте

В Нурлатском районе Республики Татарстан сотрудники дорожно-патрульной службы проверяли «Ладу», когда предположили, что водитель находится в нетрезвом состоянии.

19-летний житель Татарстана принял решение игнорировать просьбы правоохранителей остановиться и начал сопротивляться. Молодой человек нажал на газ и буквально протащил сотрудника полиции на капоте пару метров.

Через некоторое время парень бросил авто и хотел скрыться, однако у него ничего не получилось. К счастью, татарстанца задержали. Нарушителем оказался житель с. Аксумла.

В отношении водителя были составлены административные материалы.

Ранее мы писали о том, что появились подробности страшного преступления, где 40-летний мужчина из Нурлата Республики Татарстан 3 года подвергал сексуальному насилию дочку своей бывшей сожительницы.