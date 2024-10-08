Пьяный 19-летний татарстанец протащил полицейского на капоте
pixabay.com
В Нурлатском районе Республики Татарстан сотрудники дорожно-патрульной службы проверяли «Ладу», когда предположили, что водитель находится в нетрезвом состоянии.
19-летний житель Татарстана принял решение игнорировать просьбы правоохранителей остановиться и начал сопротивляться. Молодой человек нажал на газ и буквально протащил сотрудника полиции на капоте пару метров.
Через некоторое время парень бросил авто и хотел скрыться, однако у него ничего не получилось. К счастью, татарстанца задержали. Нарушителем оказался житель с. Аксумла.
В отношении водителя были составлены административные материалы.
Ранее мы писали о том, что появились подробности страшного преступления, где 40-летний мужчина из Нурлата Республики Татарстан 3 года подвергал сексуальному насилию дочку своей бывшей сожительницы.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань