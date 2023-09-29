Новости Татарстана
· Полина Модестова

Отношения опираются на прочные традиции дружбы: глава РТ встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России

Товарооборот между Татарстаном и Индией в прошлом году достиг 278 миллионов долларов
Отношения опираются на прочные традиции дружбы: глава РТ встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России

pixabay

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Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Паваном Капуром, который приехал в Казань на пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану, сообщает пресс-служба РТ.

Посол заявил о намерении обсудить сотрудничество между Индией и Татарстаном. Глава республики Рустам Минниханов ответил, что за несколько прошлых лет товарооборот между РТ и Индией значительно вырос: в 2022 году он составил 278 миллионов долларов.

Раис республики заявил, что отношения между Татарстаном и Индией опираются на прочные традиции дружбы и взаимного уважения. С его слов, республика вносит свой вклад в развитие российско-индийских отношений. Он также считает, что можно организовать бизнес-делегации обеих стран для определения актуальных направлений сотрудничества.

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