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Отец 14 детей из Татарстана Авраам Мэлех погиб в ходе СВО

Известно, что татарстанец подписал контракт с М...

pixabay.com

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В ходе СВО не стало 44-летнего Авраама Мэлеха, отца 14 детей. Известно, что татарстанец подписал контракт с Минобром в июле.

По информации издания «Вечерняя Москва», в ходе спецоперации умер 44-летний военный. У бойца осталась жена и 14 детей, 11 из них нет 18 лет. Простились с умершим военным 2 октября 2024 года.

Мэлех заключил контракт после того, как местные власти решили повысить единовременную выплату для контрактников до 1 миллиона рублей. По этой причине многодетный отце захотел пойти в зону СВО.

Местные жители выразили глубокие соболезнования семье бойца. Один из соседей Авраама сообщи, что он самый настоящий защитник собственной семьи и России в целом.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане водитель «ГАЗели» влетел в дерево и умер. По информации Государственной автомобильной инспекции по Татарстану, дорожное происшествие случилось 2 октября 2024 года, поздним вечером.

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