В Татарстане водитель «ГАЗели» влетел в дерево и умер

В Альметьевском районе региона водитель за рулем «ГАЗели» прилетел в дерево и умер.

По информации Государственной автомобильной инспекции по Татарстану, дорожное происшествие случилось 2 октября 2024 года, поздним вечером. Предварительно, «ГАЗель» на высокой скорости съехала с проезжей части и влетела в дерево, после чего машина вспыхнула.

В результате аварии водитель умер, а пассажир был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее мы писали о том, что 2 октября 2024 года, на 13 километре трассы Нурлат-Кузайкино в Республике Татарстан случилась авария, в результате которого 27-летний молодой человек за рулем Опеля сбил 63-летнего мужчину.

Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Татарстана. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.