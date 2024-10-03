Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане водитель «ГАЗели» влетел в дерево и умер

Предварительно, «ГАЗель» на высокой скорости съ...

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

Подписаться в Telegram

В Альметьевском районе региона водитель за рулем «ГАЗели» прилетел в дерево и умер.

По информации Государственной автомобильной инспекции по Татарстану, дорожное происшествие случилось 2 октября 2024 года, поздним вечером. Предварительно, «ГАЗель» на высокой скорости съехала с проезжей части и влетела в дерево, после чего машина вспыхнула.

В результате аварии водитель умер, а пассажир был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее мы писали о том, что 2 октября 2024 года, на 13 километре трассы Нурлат-Кузайкино в Республике Татарстан случилась авария, в результате которого 27-летний молодой человек за рулем Опеля сбил 63-летнего мужчину.

Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Татарстана. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани нашли живым парня, которого "похоронили" гадалки и тарологи

Новости России

18 часов назад

ВТБ спрогнозировал кешбэк россиян в 2024 году

гель от тараканов как работает

Новости Казани

день назад

Напротив Ак Барс Арены в Казани что-то горит

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году

тейпирование голени в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Челнах 2 октября простятся с 55-летним стоматологом Зуфаром Гайфутдиновым

Новости Татарстана

день назад

Онколог из Татарстана призвал не игнорировать некоторые симптомы рака

Новости Казани

день назад

Известны подробности инцидента с изнасилованием казанской 16-летней школьницы

Новости Казани

21 час назад

В Казани 17 октября пройдет суд над племянником секретаря Совбеза РТ

Новости Казани

22 часа назад

Появилось видео потопа казанского ЖК «Салават Купере»
Новости Татарстана
2 часа назад

Добровольную регистрацию собак в РТ сделают обязательной

Среди главных нововведений – появление штрафов

Новости Татарстана

час назад

Минспорта РТ пригласило Рузиля Минекаева на соревнования по корэш

Новости России

21 час назад

ВТБ и НСПК запускают конкурс по финансовой грамотности «Финансовый Мир» для студентов педагогических вузов

Новости Казани

2 часа назад

Метшин назвал Казань городом женихов

Новости Татарстана

3 часа назад

Октябрь в Татарстане ожидается теплее нормы
В казанском СНТ "Подгорный" мужчина мог умереть...
Новости Казани
31 минуту назад

В казанском СНТ "Подгорный" мужчина мог умереть от непотушенной сигареты

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске ищут участников массовой драки с иностранцами

Новости Казани

4 часа назад

В аэропорту Казани сняты ограничения на перелеты

Новости Казани

4 часа назад

Правоохранители приехали к школе №39 в Казани из-за ученика с ножом
Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой о...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани