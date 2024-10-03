В Татарстане водитель «ГАЗели» влетел в дерево и умер
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА
В Альметьевском районе региона водитель за рулем «ГАЗели» прилетел в дерево и умер.
По информации Государственной автомобильной инспекции по Татарстану, дорожное происшествие случилось 2 октября 2024 года, поздним вечером. Предварительно, «ГАЗель» на высокой скорости съехала с проезжей части и влетела в дерево, после чего машина вспыхнула.
В результате аварии водитель умер, а пассажир был доставлен в медицинское учреждение.
Ранее мы писали о том, что 2 октября 2024 года, на 13 километре трассы Нурлат-Кузайкино в Республике Татарстан случилась авария, в результате которого 27-летний молодой человек за рулем Опеля сбил 63-летнего мужчину.
Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Татарстана. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань