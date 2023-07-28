Останки, элементы костюма и даже наконечники стрел: в Татарстане обнаружили древние погребения
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»
В Татарстане удалось были найдены погребения эпохи железного и бронзового века. Обнаружили их на археологическом объекте, который изучался в рамках реконструкции участка трассы М7, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Удалось установить, что данную стоянку носители срубной археологической культуры оставили в 17-16 вв. до н.э. Археологами были обнаружены следы, которые имеют отношения к разным историческим эпохам. Материалы, которые были обнаружены, рассредоточены по достаточно большой территории. К сожалению, некоторые погребения повреждены - какие-то грызунами, другие - распашкой полей.
фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»
Учены на данный момент обнаружили около 30 погребений. При этом, они находятся не только останки, но и некоторые элементы костюма, височные подвески и бронзовые пряжки. Иногда удается отыскать бронзовые наконечники стрел.
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