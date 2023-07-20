«Останется нашей гордостью и примером для многих»: при падении штурмовика погиб летчик из Альметьевска

При падении штурмовика Су-25 в море 17 июля погиб 27-летний летчик из Альметьевска

В Краснодарском крае при падении штурмовика Су-25 в Ейский лиман возле Азовского побережья погиб летчик из Альметьевска тимур Хисматуллин. Мужчине было 27 лет, сообщает официальное сообщество «Вконтакте» МАОУ «СОШ №17» нефтеграда, где он учился.

«17 июля 2023 года при проведении тренировочного полета погиб один из самых мужественных, самых стойких, самых добрых и улыбчивых выпускников нашей школы, летчик Су-25 Хисматуллин Тимур Саматович (выпуск 2014 года). Тимур был и навсегда останется нашей гордостью и примером для многих ребят! Помним! Любим! Скорбим!»

Хоронить Тимура будут в Альметьевске. Информация о проведении гражданской панихиды будет опубликована позже.