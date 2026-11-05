Основной закон Татарстана отмечает 34-летие: путь от идеи до экономического роста

6 ноября республика отметит 34-ю годовщину принятия Конституции Татарстана. Документ, над которым работали более двух лет, стал фундаментом для развития региона и его превращения в один из опорных субъектов России.

История Основного закона началась в 1990 году, когда Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете. Уже на следующий день была создана Конституционная комиссия из 39 человек под руководством Минтимера Шаймиева, тогда председателя Верховного Совета. В ее состав вошли юристы, ученые и общественные деятели, которым предстояло определить принципы устройства республики, включая вопросы власти и статуса государственных языков.

Проект документа активно обсуждался жителями: после публикации 31 декабря 1991 года в комиссию поступило более пяти тысяч писем с предложениями и замечаниями. Весной 1992 года проект рассмотрели депутаты, а 6 ноября того же года Конституция была принята на XII сессии Верховного Совета. Под документом стоит подпись первого Президента республики Минтимера Шаймиева.

Как отмечают эксперты, принятие Конституции в сложный переходный период позволило Татарстану стабилизировать политическую ситуацию. Документ закрепил равный статус татарского и русского языков, право частной собственности, свободу труда и участие граждан в управлении. По словам депутата Госсовета РТ Марата Галеева, это был прогрессивный документ, заложивший основы рыночной экономики и последующего социально-экономического роста.

Сегодня Конституция Татарстана продолжает оставаться живым документом, отражающим волю многонационального народа. Как подчеркнул председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев, она учитывает национальные особенности и создала предпосылки для реализации множества федеральных и региональных проектов, а также для превращения республики в важный внешнеэкономический центр.